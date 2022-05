Vieri: “Se Vlahovic fosse rimasto alla Fiorentina, la squadra di Italiano sarebbe arrivata in Champions”

L’ex attaccante di tante squadre, tra le quali della Fiorentina, Christian Vieri sulla sua Bobo TV, ha tirato fuori considerazioni interessanti sul campionato ancora in corso, dicendo: “L’Inter seconda in classifica non è un fallimento, lo è la Juventus quarta. La squadra di Allegri non riesce a fare due passaggi di fila”.

Poi ha aggiunto: “Credo che se Vlahovic fosse rimasto a Firenze, la squadra di Italiano avrebbe rischiato di arrivare al quarto posto in questo campionato di Serie A”. Un pensiero questo condiviso da molti addetti ai lavori.