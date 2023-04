Vietata la trasferta ai tifosi del Feyenoord: non andranno a Roma. E per quelli del Lech Poznan? Nessun divieto europeo, ma c’è un precedente allarmante in patria

In vista della sfida tra Fiorentina e Lech Poznan, con i sostenitori polacchi che non sono esattamente tra i più tranquilli del panorama europeo, ci sono già stati recenti precedenti pericolosi in Italia con altre tifoserie straniere, come i fatti di Napoli di qualche settimana fa. Adesso, come riporta il portale del Corriere dello Sport, è arrivata l’ordinanza: è stata vietata la trasferta ai tifosi del Feyenoord, che dunque non potranno raggiungere Roma per assistere alla partita. Ci sono già stati scontri nell’ultimo anno tra le due tifoserie, prima della finale dell’ultima Conference League.

E per quelli del Lech Poznan? Nessun provvedimento drastico, non vi è alcun divieto europeo: potranno raggiungere Firenze. Ciò che rende il loro arrivo ad alto rischio è (anche) quanto accaduto qualche tempo fa in Polonia, quando i tifosi del club biancoblu hanno distrutto un intero settore ospiti, quello del Widzew Lodz. Per loro, vietati la trasferta successiva e il ritorno nel settore distrutto, che è chiuso e non riaprirà fino a fine stagione.