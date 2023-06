Vigorelli: “Con Gnonto siamo concentrati sull’Europeo U21, poi parleremo con il Leeds. Le opzioni non mancheranno, ma…”

A Sportmediaset ha parlato l’agente Claudio Vigorelli, intervenendo sul futuro dei suoi assistiti e in particolare quello di Gnonto e Zaniolo, che sono stati accostati anche alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Con Gnonto adesso siamo concentrati sull’Europeo Under 21, poi parleremo col Leeds e vedremo. Le opzioni non mancheranno, ma vista l’esperienza in Premier League fantastica l’idea sarebbe quella di continuare in quella direzione“.

E su Zaniolo: “Sta bene a Istanbul, ma se arriveranno offerte verranno valutate. Il Milan? Tatticamente sarebbe perfetto per lui, ma non voglio entrare in questo discorso”.