Vincere la volata e poi tifare per la Uefa. Una partita tutt’altro che senza senso

Venerdì prossimo la Fiorentina giocherà in campionato contro il Sassuolo. Una partita di scarso interesse nella considerazione dei media e e dei tifosi, ma che non è così banale e senza senso come sembra all’apparenza.

I viola devono vincerla a tutti i costi per poter così sperare di aggiudicarsi la volata, che vede coinvolti anche Torino, Monza e Bologna per l’ottavo posto.

Poi occhi puntati su Nyon e la Uefa. Questo perché potrebbe arrivare l’esclusione per un anno dalle coppe per la Juventus e l’ottavo posto potrebbe rivelarsi utile per partecipare alla prossima Conference League e partecipare ancora ad una competizione europea.

Questo ragionando in maniera indipendente dalla finalissima contro il West Ham che, se vinta, garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa League.