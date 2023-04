Viola d’entusiasmo: i tifosi rispondono presentissimi all’appello della Fiorentina per la doppia sfida nelle Coppe. Finalmente, la mossa giusta da parte della società per riempire il Franchi

Negli scorsi giorni, precisamente venerdì 14, sono andati esauriti i 10000 pack per le sfide di Conference League e Coppa Italia che la Fiorentina aveva messo in vendita in combinato. La risposta dei tifosi viola è stata eccezionale, cavalcando l’onda dell’entusiasmo delle ultime vittorie. I successi in Europa, ma anche la finale di Coppa Italia che si avvicina, hanno fatto sì che il Franchi venisse riempito in pochissime ore.

Tutto ciò è stato agevolato anche dal fatto che la società, forse per la prima volta in stagione, è venuta davvero incontro alle esigenze del pubblico. Il pacchetto doppio, comprensivo delle partite contro Lech Poznan e Cremonese, garantiva infatti prezzi molto agevolati per gli abbonati ed appena di poco superiori per i non-abbonati. La scelta, di mettere insieme due gare che potrebbero – anzi, dovrebbero – regalare alla Fiorentina due passaggi del turno, è stata ben studiata da parte del club di Commisso.

L’eccitazione della città e dei tifosi in questo periodo era una palla al balzo troppo golosa da non cogliere. La società gigliata, a differenza delle precedenti sfide in Coppa o in Conference, ha messo a disposizione tagliandi accessibili veramente a tutti. Ben lontana dai prezzi visti nei match con Twente o Braga, per fare solo due esempi. Anche in Coppa Italia, il discorso era stato di poco diverso, con sfide contro Sampdoria e Torino disputate all’interno di Franchi semi-deserti.

Questa volta, invece, no. I tifosi hanno goduto di prezzi ragionevoli per due sfide, sulla carta, già in cassaforte, ma che potranno far esultare lo stesso la banda di Italiano. Dopo aver osservato gli impianti di: Enschede, Edimburgo, Sivas e Poznan ricolmi di gente, finalmente, anche la Fiorentina ha compreso che quella spinta in più poteva venire soltanto da una fonte. Da un Franchi pieno (di tifosi e di passione).