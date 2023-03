Viola in Nazionale: Amrabat vince contro il Brasile sotto gli occhi attenti del Barcellona. Nico e Kouamé trovano la rete

Weekend senza Fiorentina per i tifosi viola, che possono però consolarsi con le gare internazionali. Vincenzo Italiano ha prestato cinque calciatori alle varie selezioni e il sesto (Jovic) è già rientrato a Firenze nei giorni scorsi. La Nazione questa mattina fa il punto sui Viola in Nazionale, come Amrabat, impegnato nella notte in una prestigiosa amichevole contro il Brasile dove erano presenti anche degli osservatori del Barcellona per vederlo dal vivo.

Chi ha già trovato la via della rete è Christian Kouame, che venerdì ha sbloccato la gara contro le Isole Comore. Un’occasione importante per la Costa d’Avorio di rinforzare il primato nel Gruppo H di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. La rete l’ha trovata anche Nico Gonzalez, in un allenamento congiunto con il River Plate, ma si è dimostrato in ottima condizione e sicuramente avrà spazio nell’amichevole contro Curacao.

Infine i due europei viola, impegnati nelle gare di qualificazione ad Euro2024. Antonin Barak ha giocato venti minuti finali nella vittoria della Repubblica Ceca contro la Polonia. Il secondo impegno è in calendario domani contro la Moldavia e il ceco dovrebbe stavolta essere in campo dal primo minuto. Poi Milenkovic, anche lui entrato nei dieci minuti finali della vittoria della Serbia per 2-0 contro la Lituania. Domani punta ad una maglia da titolare contro Montenegro.