Viola in prestito: Benassi non pervenuto, Zurkowski in campo con il contagocce. Sottil in via di affermazione, Gori cerca continuità

Proseguiamo la nostra panoramica sui giocatori della Fiorentina in prestito andando ad osservare il rendimento dai centrocampisti in questa prima parte di stagione.

Per adesso è stato un campionato da dimenticare per Marco Benassi, andato in prestito all’Hellas Verona per giocare titolare. L’ex Torino non è sceso in campo nemmeno un minuto per via di un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a tornare a Firenze per curarsi. I tempi di recupero restano però ancora indefiniti. Non è un titolare fisso Szymon Zurkowski, che con la maglia dell’Empoli, al momento secondo in classica in Serie B, ha giocato appena cinque partite, di cui due da subentrante.

Non ha giocato quasi mai dal primo minuto ma ha fatto spesso il suo ingresso in campo a gara in corso l’ex capitano della Primavera Viola Erald Lakti con la maglia del Renate in Serie C, squadra al momento al primo posto in classifica nel Gruppo A. Sempre in questa categoria non si è quasi mai visto in campo per adesso Alessandro Lovisa in prestito al Gubbio. Sono soltanto 29 i minuti infatti giocati dal centrocampista in questa stagione. Molto più minuti nelle gambe e anche un gol messo a segno invece per il classe ’99 Marco Marozzi con la divisa del Ravenna. Infine, Niccolò Bigica, figlio d’arte dell’ex allenatore della Primavera Viola Emiliano, in prestito alla Fermana è fermo da novembre per un infortunio che ha interrotto per il momento il suo minutaggio in campo.

Capitolo attaccanti. Iniziamo dalla cessione più discussa del mercato della Fiorentina, che ovvero quella di Federico Chiesa, che sta trovando continuità sia con la maglia della Juventus che con quella della Nazionale.

Due gol messi a segno dal giocatore con la maglia bianconera, uno in Champions League contro la Dinamo Kiev e in campionato contro l’Atalanta. Ricordiamo che per Chiesa si tratta di un prestito biennale, con 3 milioni per la prima stagione, 7 per la seconda e diritto di riscatto a 40 più bonus. Una delle note più liete è però senza dubbio la crescita calcistica sotto molti aspetti di Riccardo Sottil. L’esterno in prestito al Cagliari ha trovato la sua dimensione con la maglia rossoblù, giocando nel tridente d’attacco segnando dei grandi gol come quello di poche settimane fa contro l’Inter e ricoprendo il ruolo da titolare anche in Under 21. La Fiorentina può sempre esercitare l’opzione di controriscatto per lui al termine di questa stagione. Dalla Serie A ci spostiamo alla B dove il centravanti Gabriele Gori si sta facendo notare con la maglia del Vicenza tra gol in Coppa Italia, uno in campionato, due assist realizzati e un buon minutaggio.

Spostiamoci adesso in Europa e nelle altre categorie in Italia.

Non è sempre titolare ma gioca spesso l’ala destra norvegese Rafik Zekhini, in prestito in Svizzera al Losanna: per adesso ha segnato soltanto un gol nella partita contro il San Gallo. Poche per ora le gare giocate e zero gol fatti in questa stagione dalla punta Martin Graiciar in Repubblica Ceca con la maglia del Mladá Boleslav. Campionato per adesso in sordina anche per l’ex attaccante della Primavera Viola Marco Meli, il quale stava trovando continuità in Serie C con la divisa del Ravenna prima di essere fermato dalla positività al Covid 19 e poi da una distorsione alla caviglia. Nella stessa categoria gioca spesso invece l’ala destra Christian Koffi, in prestito al Cesena, che per il momento ha realizzato un assist e un gol nella stessa partita, e guarda caso esattamente contro il Ravenna dell’ex compagno di squadra Meli.

Un assist in Coppa Italia e appena 143 minuti nelle prime gare di campionato è il magro bottino dell’esterno destro Mattia Trovato, in prestito all’Albinoleffe, prima di una lunga serie di mancate convocazioni e panchine consecutive.

Un gol lo ha siglato invece il centravanti classe 2000 Salvatore Longo nella gara contro l’Olbia. L’attaccante in prestito alla Pergolettese, dopo un avvio di campionato che lo ha visto spesso in campo, è rimasto sempre in panchina nelle ultime cinque gare.

Da parte nostra ci auguriamo che tutte queste giovani pianticelle di proprietà della Fiorentina trovino il modo e la possibilità di affermarsi sul campo. Il campionato è ancora lungo e potranno esserci opportunità importanti per ognuno di loro.