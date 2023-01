Viola Park in linea con i tempi…strutture adiacenti no. La situazione

La Nazione si concentra sui lavori al Viola Park. I tempi di consegna (24 mesi) saranno rispettati e a meno di clamorosi imprevisti la Fiorentina a maggio potrà inaugurare la struttura da 25 ettari e 13 campi da calcio. Il nuovo centro sportivo sarà dunque teatro del ritiro a luglio, con il club viola che lascerà Moena per restare a casa.

Più indietro i lavori che riguardano l’esterno del Viola Park: non ci sarà quasi certamente il grande parcheggio che dovrà essere realizzato con la tramvia e che servirà ai tifosi viola per lasciare le auto. Il Comune di Bagno a Ripoli ci metterà una pezza con parcheggi temporanei, ma si registrano dei ritardi “interni” anche per colpa della pioggia.