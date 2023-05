Violenza sessuale di gruppo, rinviati a giudizio il figlio di Cristiano Lucarelli e gli altri accusati

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i calciatori 23enni Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, e per altri tre loro amici accusati di violenza sessuale nei confronti di una 22enne studentessa americana. A chiedere il processo – riporta l’ANSA – è stata la pm Alessia Menegazzo con l’aggiunto Letizia Mannella. L’udienza preliminare è stata fissata dal gup Roberto Crepaldi per il prossimo 13 giugno. Attesa la richiesta da parte di alcuni di essere processati con rito abbreviato.

Lucarelli e Apolloni, che hanno sempre respinto le accuse, il 20 gennaio scorso sono stati posti ai domiciliari. Misura revocata circa tre settimane dopo dal Tribunale del Riesame che ha disposto l’obbligo di dimora a Livorno, con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8. Il presunto stupro di gruppo, stando all’inchiesta della Squadra mobile e ai filmati rintracciati nei cellulari dei ragazzi, risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo dell’anno scorso.