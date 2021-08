Visita al Centro Sportivo con due dirigenti e cena in centro a Firenze: La prima giornata viola di Odriozola

“Sono molto contento di stare qua, ci vediamo presto. Forza Fiorentina”. Poche parole incorniciate da occhi “sorridenti” (bocca coperta dalla mascherina d’ordinanza) per esternare il mix di soddisfazione e motivazioni che accompagnano sempre un nuovo inizio.

Odriozola, subito accompagnato al centro sportivo dove ha incontrato il direttore generale Barone e il direttore tecnico Burdisso mentre alcuni tifosi fuori dai cancelli lo salutavano con un applauso d’incoraggiamento (ricambiato con cenno di saluto), stasera sarà al Franchi per assistere alla partita contro il Torino e poi, sfruttando la sosta, cercherà la prima convocazione in vista della trasferta di Bergamo. Ieri sera ha cenato in un ristorante del centro della città. A riportarlo è il Corriere dello Sport.