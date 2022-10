Vista la situazione in campionato, la Coppa Italia diventa ancora più importante: ecco quando esordirà la Fiorentina

La Coppa Italia negli ultimi anni è stata una competizione che la Fiorentina ha dichiaratamente considerato un obiettivo importante, ma che poi non è mai riuscita a vincere. Quest’anno la missione si ripropone, anche come strada alternative per l’Europa visto che in campionato la squadra di Italiano è molto in ritardo.

Il cammino della Fiorentina in Coppa Italia comincerà giovedì 12 gennaio alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi contro la Sampdoria. I blucerchiati si sono qualificati eliminando a fatica l’Ascoli, dopo una serie interminabile di calci di rigore.