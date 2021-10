Vitale: “Atteggiamento di Vlahovic inaccettabile. Lo farei allenare fino al sabato e poi la domenica lo manderei in tribuna”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a TMW Radio dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “E’ un giocatore che guadagna tanto, si dovrebbe avere la forza di mandarlo in tribuna, non si possono accettare certi comportamenti. Dopo che gli hai fatto la multa, che fai poi? I giocatori sono i padroni del giocattolo”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina può fare bene, ma il caso Vlahovic può avere ripercussioni. Io lo terrei fermo l’attaccante, non mi farei prendere in giro dal procuratore. Lo farei allenare fino al sabato, poi in tribuna la domenica. La gente può schierarsi con Commisso“.