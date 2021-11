Vitale: “Ho fiducia in Pradè, ma deve togliersi di dosso Barone. In società sanno di aver sbagliato l’acquisto di Kokorin, sono stati consigliati male”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, è intervenuto a Lady Radio per commentare i temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Che farei con Vlahovic? Per quello che so, credo che il giocatore vada via a giugno. E’ chiaro che andrà in una società che lo aggrada, e questo la Fiorentina lo sa. Se rifiuti venti milioni per quattro anni, vuol dire che c’è almeno una squadra pronta a dartene trenta. Ho sempre detto che è un giocatore forte, ma io sono dalla parte di Commisso e forse sarei stato anche più duro. Il presidente non ha sbagliato i tempi, o forse sì: avrebbe dovuto farlo prima, magari a maggio”.

Prosegue così Vitale: “Se fossi nella società, farei un investimento per Berardi anche se mi hanno detto che costa troppo, sui trentacinque milioni di euro. E’ chiaro che sarebbe un acquisto importante, ma vista l’età sarebbe un vuoto a perdere. Con tutto il rispetto per Callejon, adesso Italiano deve puntare su Sottil per cinque-sei partite. Pradè? Sono convinto che possa fare meglio di quanto ha fatto fino ad ora, ma deve togliersi di dosso Barone e avere più responsabilità. All’interno della Fiorentina sanno di aver sbagliato l’acquisto di Kokorin, sono stati consigliati male dal figlio di Mancini, che faceva il capo scout a Firenze ed è stato mandato via”.