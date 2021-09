Vitale: “I procuratori portando Vlahovic ad un anno dalla scadenza possono guadagnare molto di più che rinnovando”

Il Direttore Sportivo Pino Vitale, a Radio Bruno Toscana ha trattato alcuni temi di attualità viola: “I procuratori spesso fanno soprattutto il proprio interesse, più che quello del giocatore. Portando Vlahovic ad un anno dalla scadenza possono guadagnare molto di più che rinnovando“.

“La Fiorentina gli offre uno stipendio importante, ma i procuratori vogliono che il suo prezzo la prossima estate sia più basso. Per la società viola è un rischio ma penso che abbia fatto tutto il possibile. E non credo neanche che sia colpa del giocatore: lui non può decidere perché i procuratori gli fanno guadagnare tanto di più”.