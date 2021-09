Vitale: “Italiano è stato l’acquisto più importante della Fiorentina. Gori come vice Vlahovic? E’ un giocatore che tornerà molto utile, per adesso lasciamolo maturare al Cosenza”

L’ex dirigente dell’Empoli e tifoso viola Pino Vitale ha parlato così su Radio Toscana: “Sono contento che la Fiorentina abbia tenuto Vlahovic a Firenze. Inoltre penso che abbia fatto un’ottima operazione riprendendo Sottil. Infine non so chi abbia voluto Gonzalez, ma se fosse stata opera di Pradè bisogna fargli i complimenti per questo”.

Poi sull’allenatore viola ha dichiarato: “L’anno scorso erano quattro gli allenatori in rampa di lancio: De Zerbi, Italiano, Dionisi e Zanetti. Prendere Italiano è stato l’acquisto più importante della Fiorentina. La squadra gioca con personalità ed esprime un ottimo gioco. L’allenatore conta molto nel calcio, ma serve anche un società forte alle sue spalle. L’allenatore deve portare delle idee, e Italiano per adesso ha quelle giuste. Nella Fiorentina di oggi si vede la mano dell’allenatore”.

Sulla lotta Lotta scudetto Vitale ha aggiunto: “Ancora è presto, ma l’Inter è attrezzata per vincerlo di nuovo. Il Milan non sta facendo male, così come l’Atalanta. La Juventus può tornare in vetta sicuramente, e anche Spalletti col Napoli può fare un grande campionato”.

Infine su Gori, attaccante viola in prestito al Cosenza in Serie B: “E’ un giocatore che tornerà molto utile alla Fiorentina. La società viola l’ha mandato in prestito al Cosenza per farlo giocare. Chissà se da qui a gennaio possa esplodere e magari tornare a Firenze. Per adesso lasciamolo maturare”.