Vitale: “Italiano non lo ammetterà mai, ma la Fiorentina ha sacrificato il campionato per le coppe. Senza un trofeo stagione deludente”

Il dirigente Pino Vitale ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa viola: “Io sono ottimista sulla Fiorentina, per me può vincere la Conference. Stasera parte favorita, ma il Basilea ha un gol di vantaggio e si chiuderà. La viola ha perso qualcosa in campionato per concentrarsi sulle coppe, Italiano non lo dirà mai ma è così. La Fiorentina deve necessariamente finire la stagione con un trofeo, altrimenti non dico che sarebbe un fallimento però un campionato modesto sì.