Vitale: “La Fiorentina sa chi acquistare o deve chiedere a Ramadani? Amrabat non ti fa vincere le partite, può partire. Prenderei Orsolini e consiglio un portiere dalla Serie B”

A Lady Radio ha parlato l’ex dirigente dell’Empoli Pino Vitale, che si è espresso a tutto tondo sulla Fiorentina, dal campo al mercato, spaziando da presente a futuro. Ecco le sue parole: “La stagione viola non è esaltante non avendo vinto una coppa. La Fiorentina è arrivata ottava a diversi punti dall’Atalanta. Un campionato modesto, la Fiorentina con la rosa che aveva meritava 5-6 punti in più. In Coppa Italia, Sampdoria Torino Cremonese, anche in Conference fino agli ultimi due turni gli avversari erano fattibili, all’inizio soprattutto erano ‘scacini’. In finale di Coppa Italia la Fiorentina ha giocato bene con l’inter. Col West Ham la Fiorentina ha dominato, peccato che Mandragora sull’1-1 dopo il grande gol di Bonaventura l’abbia ‘spadellata’”

E ancora: “Italiano? Che rimanga è una scelta giusta, non mi è piaciuto l’atteggiamento prima. Anche prima della finale di conference gli hanno chiesto del Napoli, lui ha rinviato le risposte. Avrebbe dovuto dire che aveva un contratto con la fiorentina ed essere molto più netto. Se riescono davvero a prendere 25-28 per Amrabat va dato via. Non è un giocatore con cui si vincono le partite. I fenomeni servono davanti, gente che salti l’uomo e che segni”.

“Serve un portiere che permetta di ottenere punti a fine anno, un difensore fortissimo, un attaccante e qualche esterno. Vicario e Carnesecchi su tutti, ma anche Caprile del Bari. Quest’ultimo è forte e viene dalla Serie B, ha prospettiva. Orsolini e Cambiaghi mi piacciono. Sottil ha deluso, Brekalo si può ritrovare, Ikone è quello che è. Il Milik del Napoli può essere un’ottima idea, è forte anche di testa. Saponara lo confermerei. Il problema è che senza le coppe europee è difficile prendere giocatori forti. Ci vuole fantasia con lo scouting. Il mondo è grande ed i giocatori ci sono da tutte le parti. Sanno chi prendere o devono domandarlo a Ramadani? Gonzalez non lo cederei. A Castrovilli va rinnovato il contratto”.