Vitale: “Per questo mercato do più meriti a Pradè che a Barone. Senza qualificazione in Europa la Fiorentina lascerà andare Vlahovic”

L’ex dirigente dell’Empoli e tifoso viola Pino Vitale ha parlato a Lady Radio del mercato della Fiorentina: “In attacco manca qualcosa, ma ho fiducia in Sottil e penso che Vlahovic farà addirittura meglio dell’anno scorso. In generale ritengo il mercato viola positivo, per i nuovi acquisti e per il fatto che non ha perso nessuno dei suoi giocatori importanti a parte Pezzella, rimpiazzato però da Nastasic. Torreira che se sta bene fisicamente è un giocatore forte, che darà mano. La squadra è più forte dell’anno scorso ed ha anche un buon allenatore, può arrivare a 60 punti. E’ giusto che siano rimasti Milenkovic e Vlahovic e il presidente ha fatto un investimento su Gonzalez che ha già mostrato le sue qualità”.

E poi ha aggiunto: “Rinnovo di un anno di Milenkovic? Rescinderà se non faranno il campionato promesso dalla Fiorentina. E immagino che anche Vlahovic verrà lasciato andare se non arriverà una qualificazione nelle coppe europee. Dirigenza? Personalmente Barone lo vedo come responsabile di numeri, più che di calcio, anche se lui pensa di esserlo. Io do più meriti a Pradè. Sicuramente alcune società hanno parlato con i procuratori di Vlahovic, l’unico che poteva davvero andare via insieme ad Amrabat, che la dirigenza ha voluto tenere. Di tutti i giocatori citati da Barone, Saponara è conosciuto molto bene da Italiano, Benassi e Sottil possono dare una mano mentre non ho fiducia in Kokorin, che non gioca da tre anni”.