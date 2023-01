Vitale: “Zapata farebbe comodo, ma l’Atalanta chiede troppo. Brekalo? Non mi convince, avrei puntato su un centravanti”

A Radio Bruno ha parlato Pino Vitale, ex dirigente, che è intervenuto anche sull’attuale momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La squadra di Italiano non merita questa posizione in classifica. Contro la Lazio i viola hanno giocato una delle partite più belle della loro stagione e meritavano qualcosa in più. Nico è l’unico vero fuoriclasse di questa squadra, ma la vera mancanza in rosa è quella di una punta.

Uno come Zapata farebbe comodo, ma l’Atalanta non può chiedere 20 milioni per un giocatore che ha subito molti infortuni e che ha giocato poco. Brekalo non mi convince fino in fondo, perché in rosa ci sono già giocatori simili a lui. Avrei puntato su un centravanti”.