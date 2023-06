Viti o Carlos Augusto per rinforzare la difesa: l’ex difensore dell’Empoli spinge per tornare in terra natia

La Fiorentina è in cerca di almeno un difensore per la nuova stagione. Sia Igor che Terzic sono in uscita, e tenendo presente che sul secondo potrebbe essere fissato un riscatto al giugno 2024 di 4-5 milioni, nelle casse dei viola una arriverebbero una quindicina di milioni da poter reinvestire subito in entrata.

A tal proposito sulle pagine de La Nazione viene rilanciato il testa a testa con l’Inter per Carlos Augusto del Monza. Secondo il quotidiano sembra in favore proprio di Barone e Pradè. Un’altra possibilità per la retroguardia potrebbe essere rappresentata da Mattia Viti del Nizza. L’ex Empoli è pronto al rientro in Italia in prestito secco, magari con un riscatto non obbligatorio. Lo stesso giocatore, originario di Borgo San Lorenzo, starebbe spingendo nella direzione di casa sua, ovvero Firenze.