Vittoria pesante della Fiorentina Primavera che batte il Verona a domicilio ed è terza in classifica. Ancora in gol Distefano, gran prova di Amatucci

Hellas Verona-Fiorentina 1-2 (58′ Lucchesi, 83′ Distefano, 90+2′ Caia)

FIORENTINA (3-5-2): Tognetti, Gentile, Comuzzo, Lucchesi, Kayode, Amatucci, Berti, Vitolo (79′ Harder) Berti, Favasuli (79′ Biagetti), Distefano (84′ Capasso), Toci

A disposizione: Vannucchi, Dolfi, Biagetti, Romani, Capasso, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani, Nardi, Harder. All.: Alberto Aquilani

Finisce qui! Vittoria pesante della Fiorentina Primavera, che supera il Verona in trasferta per 2-1 ed aggancia il Frosinone a quota 42. Viola terzi ed a pari punti coi ciociari, che verrano a Firenze sabato prossimo

90+5′ Cazzadori sparacchia fuori col destro dopo una corta respinta di Lucchesi. Pallone sul fondo e gara vicinissima al termine

90+4′ Era pronto ad entrare in campo prima del rigore veronese l’attaccante francese Caprini, che avrebbe debuttato in Primavera. Il 2006 transalpino dovrà però rinviare l’esordio

90+2′ GOL DEL VERONA. Caia apre il piattone spiazzando Tognetti. 1-2, la riapre il Verona a 3 minuti dalla fine

90+1′ RIGORE PER IL VERONA. Lucchesi frana su Cazzadori commettendo fallo. Giallo per il centrale viola, che era anche diffidato e salterà la gara col Frosinone

90+1′ Esce bene Tognetti che blocca il pallone intercettando un lancio pericoloso da parte di Calabrese

90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

88′ Kayode perde palla e poi entra in ritardo su Bragantini: ammonito l’esterno viola

87′ Ammonizione per Berti che impedisce la battuta del calcio di punizione al Verona, rallentando il gioco

86′ Colpo di testa del polacco Matyjewicz che spedisce alto il cross dalla bandierina di Bragantini. E’ di fatto il primo tiro del Verona nella ripresa

84′ Esce Distefano per la Fiorentina, dentro Capasso

83′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Distefano raddoppia! Punizione deviata proprio da Balde, entrato da pochi secondi, spiazzato Boseggia. 0-2!

83′ Cambio per il Verona: esce Patricio ed entra Balde

82′ Numero stupendo di Amatucci che prima soffia palla a Joselito e poi viene steso dallo spagnolo che si era visto bere con una grande veronica dal regista viola. Punizione molto invitante proprio per lo stesso Amatucci ai 18 metri, sulla palla anche Distefano

81′ Corner di Amatucci, pallone che prima Toci e poi Comuzzo non riescono ad indirizzare in modo pulito verso la porta gialloblu

80′ Kayode vede il movimento di Distefano che arriva sull’assist del compagno e poi conclude sul primo palo: Boseggia para in corner

79′ Ecco i cambi della Fiorentina: entrano Biagetti ed Harder, escono Favasuli e Vitolo

77′ Altra irresistibile azione di Kayode che poi apre per Favasuli, dribbling secco e tiro, respinta di Matyjewicz che mura la conclusione del laterale viola

74′ DISTEFANO! Botta dal limite dell’attaccante viola che calcia secco col destro dopo aver saltato Joselito, Boseggia respinge la conclusione

73′ Ammonizione per lo spagnolo Joselito che rifila un pestone in netto ritardo ad Amatucci

71′ Si allacciano Favasuli e Calabrese dopo una pallonata del difensore viola al calciatore veneto. Ramanzina dell’arbitro ma nessun provvedimento per entrambi i giocatori coinvolti nell’alterco

69′ Arrivano altri cambi: Sammarco inserisce Caia e Bragantini, fuori il danese Larsen e Schirone

68′ Che assist di Amatucci in verticale per Toci, aggancia bene il centravanti viola ma viene murato da Calabrese in angolo

67′ Distefano cerca di sorprendere Boseggia col destro ma strozza troppo la conclusione sul primo palo permettendo un facile intervento al portiere gialloblu

66′ Grande chiusura di Kayode che anticipa Patricio e poi sgasa in campo aperto sfruttando tutta la sua velocità. Ennesima ottima prova del laterale ex Gozzano

64′ Ci prova da fuori Kayode che calcia col sinistro di prima intenzione, palla troppo centrale e Boseggia riesce a parare

63′ Fiorentina che ora gioca di fatto con un 4-2-3-1. Kayode si è alzato e agisce come ala, Gentile fa il terzino destro e Favasuli invece gioca a sinistra nella linea dei 4. Coppia centrale composta da Comuzzo e Lucchesi, autore del quarto personale gol stagionale

61′ C’è solo una squadra in campo nella ripresa ed è la Fiorentina: Berti fa viaggiare Kayode sul binario di destra, l’italo-ivoriano si accentra e scarica per Amatucci, tiro respinto dalla difesa veneta

59′ Cambio Hellas: dentro Verzini per D’Agostino

58′ GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Lucchesi! Incornata prepotente e prorompente del centrale viola che spedisce in rete sul cross perfetto del solito Amatucci dopo una battuta corta del calcio d’angolo ed uno scambio con Distefano. 0-1

57′ Favasuli colpisce il danese Larsen che rimane a terra dopo la botta subita. Cure mediche in corso per il centrocampista scandinavo e gioco fermo

55′ Schirone prende il giallo con un intervento duro a metà campo ai danni di Amatucci: prima ammonizione della gara

54′ DISTEFANO! Brutto errore ma soprattutto brutta scelta del fantasista della Fiorentina che sotto porta cerca un tacco inspiegabile anzichè servire Lucchesi: palla colpita male e sfera fuori

54′ TOCI! Tiro insidioso della punta albanese dal limite dell’area, su cui il portiere di casa Boseggia non è impeccabile e mette in angolo

52′ FAVASULI! Va vicino ad un gol spettacolare il jolly difensivo viola. La Fiorentina ora sta dominando: grande trama da sinistra a destra che libera Kayode al cross, intelligente velo di Toci e destro a giro dell’accorrente Favasuli che esce davvero di poco

50′ BERTI! Altra grandissima chance per il centrocampista gigliato, che sparacchia male col destro da ottima posizione dopo un recupero altissimo della Fiorentina grazie al pressing da parte di Distefano. Non inquadra la porta la mezzala viola, che spreca malamente

49′ BERTI! Troppo debole il sinistro della mezzala viola, che ci ha abituati a tutt’altro tipo di conclusioni. Pallone che arriva tra i piedi della mezzala romagnola dopo un’altra rimessa lunga di Kayode ed un precedente tiro di Favasuli, ma il tiro non può impensierire Boseggia

48′ Avvio gagliardo della Fiorentina che cerca di alzare i giri del motore per trovare il vantaggio. Rimessa lunghissima di Kayode che mette ancora in apprensione la difesa di casa, riesce a spazzar via Calabrese anticipando Berti che stava arrivando pericolosamente sulla corta respinta di Ebengue

47′ Movimento su entrambe le panchine, vedremo quando Aquilani e Sammarco sceglieranno di effettuare i primi cambi. Per la Fiorentina oggi a disposizione c’è anche Lorenzo Chiesa, al rientro da un brutto infortunio, e il 2006 francese Caprini, bomber dell’Under 17 viola

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

43′ Dalla bandierina Amatucci, deviazione fuori di un difensore veneto e sarà ancora calcio d’angolo per la Fiorentina

42′ Bell’apertura di Amatucci che vede lo scatto di Kayode, controllo, sguardo al centro e cross dell’esterno gigliato, il Verona si rifugia in corner

38′ Si accende Distefano che fa secchi un paio di avversari e mette poi al centro verso Toci, sfortunata la Fiorentina nel rimpallo in area e non riesce ad ottenere neppure un calcio d’angolo

36′ Fa tutto bene Toci sull’assist di Berti controllando e girandosi alla grande tra due calciatori del Verona, la conclusione del capitano viola è però masticata e non può impensierire Boseggia

35′ Va in mezzo D’Agostino, sfera che giunge tra i piedi di Ebengue che rimette al centro, colpisce al volo Calabrese e Tognetti esce bene in presa bassa facendo proprio il pallone

34′ Fallo piuttosto ingenuo di Toci che concede una punizione invitante al Verona. Sfera affidata al destro di D’Agostino

29′ Berti calcia col mancino dal limite, pallone colpito male dall’ex Cesena che finisce fuori senza alcun grattacapo per Boseggia

28′ AMATUCCI! Conclusione estemporanea del regista viola da quasi 25 metri, tiro potente che Boseggia respinge con attenzione

27′ Dialogano Kayode e Gentile ed ancora una volta quest’ultimo va al cross non trovando però Toci sul primo palo

23′ D’Agostino prova a innescare Cazzadori con un lancio morbido, pallone di poco lungo ma c’era anche il fuorigioco dell’attaccante dell’Hellas Verona

21′ SCHIRONE! Schema perfetto del Verona da calcio d’angolo, Schirone è tutto solo sul secondo palo e ha spazio per prendere la mira, Favasuli mura il tiro a botta sicuro del calciatore veneto

21′ CAZZADORI! Tognetti esce benissimo sui piedi della punta del Verona, respingendo poi in angolo anche la successiva conclusione dell’attaccante gialloblu

20′ KAYODE! Gran tiro dell’esterno ex Gozzano che controlla e al volo spara con forza sul servizio di Amatucci, quindi Toci di testa non colpisce bene sulla ribattuta del portiere Boseggia, palla fuori

18′ Rischia grosso il Verona: Ebengue sottovaluta la gittata su fallo laterale di Kayode e stava per farsi fregare da Toci, l’albanese stava per ritagliarsi la mattonella giusta per tirare ma è bravo il portiere Boseggia ad uscire e anche grazie al ritorno di Ebengue impedisce la conclusione alla punta viola

17′ EBENGUE! Inserimento del difensore francese che arriva alla conclusione col sinistro, molto reattivo Tognetti abile a respingere il tiro ad incrociare del giocatore veronese. Non arriva per poco sulla ribattuta Cazzadori, difesa viola che allontana la minaccia

13′ PALO DI TOCI! Amatucci mura un rinvio veronese permettendo a Toci di avventarsi sul pallone, l’albanese anticipa Calabrese col mancino ma centra in pieno il palo della porta di Boseggia!

11′ Lo svizzero Patricio prova a trovare Bernardi con un pallone filtrante, troppo lungo il passaggio e Tognetti in uscita bassa può intervenire. Bernardi scivola colpendo in modo del tutto involontario il portiere gigliato ad una gamba, gioco che si ferma momentaneamente ma per fortuna Tognetti riesce a riprendere il proprio posto tra i pali senza problemi

7′ CAZZADORI! L’attaccante veneto stava per sorprendere Tognetti col mancino grazie ad un tiro cross insidioso sul primo palo su cui il portiere gigliato si era fatto trovare un po’ fuori posizione. Tognetti riesce però a intercettare la sfera e poi Comuzzo libera l’area di rigore viola

6′ Steso Favasuli e la Fiorentina ottiene un calcio di punizione all’altezza della metà campo. Aggressivo il Verona che cerca di impedire alla Fiorentina di tessere la propria trama fatta di tanti fraseggi

4′ Sulla fascia destra la Primavera viola ha due vere e proprie ali pronte a partecipare alla manovra offensiva. Kayode scambia con Gentile che va al cross senza trovare alcun compagno. Nonostante parta da centrale nella linea a 3, Gentile è un esterno di ruolo ed ha gamba e qualità per spingere con frequenza

3′ Fiorentina che inizia subito a controllare il gioco cercando un varco nella retroguardia veneta. Il Verona è a caccia di punti pesanti in chiave salvezza

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani è pronta a tornare in campo in campionato per sfidare l’Hellas Verona al Sinergy Stadium gialloblù. I viola sono chiamati a continuare la striscia di risultati utili dopo la vittoria contro Milan e Cagliari e il pareggio contro il Sassuolo per rimanere agganciati alle prime posizioni, con l’Hellas attardato e in zona playout.

Fischio d’inizio dell’arbitro alle ore 16:00 con Fiorentinanews.com che, come di consueto, vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul sito, con spazio alle voci dei protagonisti al termine della sfida.