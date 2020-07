Vittorio Cecchi Gori: “Gassman giocava centravanti, io mediano. Parlava, incitava e si inc****va”

In una curiosa e divertente intervista al Fatto Quotidiano, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato così dell’attore, regista e amico del produttore cinematografico Vittorio Gassman: “Magari ci vedevamo a casa di Ettore Scola per dei giochi di società: divisi in squadre rispondevamo a degli indovinelli; oppure sfide a pallone, o a tennis. Insomma, ci massacravamo in infinite battaglie sportive, il nostro agonismo ci impediva di mollare un millimetro all’altro; a calcio lui giocava da centravanti, io mediano, e parlava e incitava e s’incazzava. Un continuo”.

0 0 vote Article Rating