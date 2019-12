Viviano: “Fiorentina, risultati non all’altezza delle aspettative. Ma ci sono delle attenuanti…”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e noto tifoso viola, ha parlato a zerocinquantuno.it dei temi del momento in casa gigliata: “La Fiorentina sta vivendo un momento strano: la stagione è iniziata con un entusiasmo pazzesco per l’arrivo della nuova proprietà e gli investimenti fatti sul mercato, poi però i risultati non sono andati di pari passo con le aspettative e ora c’è grande scoramento. Senza dubbio sia la società che Montella hanno delle attenuanti, perché stare spesso senza i tuoi due giocatori più forti, Chiesa e Ribery, è un bel peso. Sono sicuro che a gennaio Commisso interverrà ancora per sistemare la rosa, mentre riguardo alla panchina Iachini lo considero un bravo allenatore: è stato un idolo da giocatore, è stata fatta una scelta guardando non solo al presente ma anche al prossimo futuro”.