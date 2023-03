Viviano: “Il Sivasspor è imprevedibile, un po’ come la Fiorentina, ma tra le due squadre ci sono tre categorie di differenza. Terracciano? Se pure Gollini è finito in panchina…”

L’ex portiere tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto a Rtv38 per raccontare il prossimo avversario in Conference League della squadra di Vincenzo Italiano:

“Il Sivasspor è una squadra particolare, imprevedibile un po’ come la Fiorentina. L’anno scorso ha vinto la coppa e pure in Conference sta facendo un bel cammino. Giocano tutti chiusi dietro e poi partono in ripartenza, anche se, non voglio gufare, ma tra la Fiorentina e il Sivasspor ci sono tre categorie di differenza. I 1200 metri di altezza quando abbiamo giocato in casa da loro sinceramente non li ho sentiti ma spesso il terreno è in brutte condizioni“.

Poi sul suo collega Terracciano: “Un ottimo professionista e un buon interprete del ruolo: se con lui pure Gollini è finito in panchina un motivo ci sarà”.