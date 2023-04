Viviano: “Sono molto orgoglioso di quello che sta facendo la Fiorentina e di come Italiano fa giocare la squadra. Parco giocatori viola più forte rispetto al Torino”

L’ex portiere della Fiorentina che gioca ora in Turchia al Karagumruk, Emiliano Viviano, in un’intervista rilasciata a Tuttosport ha detto sul calcio italiano: “Stiamo tornando grandi. Vedo poche squadre che speculano sul risultato. Si gioca a calcio, c’è una bella proposizione e non a calcio siamo tornati protagonisti anche in Europa. Io da tifoso della Fiorentina sono molto orgoglioso di quello che sta facendo la squadra e di come Italiano la fa giocare“.

Sul Torino ha aggiunto: “Ho letto un’intervista di Juric dove ha detto che il decimo posto non può bastare: ha ragione. Alla squadra qualcosina manca, certo ci vuole tempo per veder maturare gli investimenti che Cairo e Vagnati hanno fatto su alcuni giocatori. La Fiorentina ad esempio ha già un parco calciatori più forti, più pronti rispetto al Toro. Ma è giusto che venga data fiducia a chi c’è perché i giocatori di qualità non mancano”.