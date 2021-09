Viviano: “Rinnovo Vlahovic? Certi discorsi mi fanno proprio inca***re. Borja Valero al Lebowski? Un anno con loro lo farei anch’io”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, oggi in Turchia al Karagumruk, ha parlato senza mezzi termini ai microfoni di Radio Bruno a proposito di alcuni temi caldi in casa gigliata: “Certi discorsi sul futuro di Vlahovic già segnato mi fanno proprio incazzare. Anche io ho pensieri negativi sulla sua permanenza, ma c’è una riflessione più ampia da fare. Spero rinnovi e che la Fiorentina riesca a dargli ciò che vuole, sia per i soldi che per gli obiettivi”.

Poi sulla scelta di Borja Valero di giocare nel Lebowski, l’ex portiere viola ha aggiunto: “Oltre al calcio ho anche molti altri interessi, ma mi piacerebbe restare in questo mondo. Un anno con loro lo farei anch’io molto volentieri. Li conosco, sono ragazzi fantastici e mi piacerebbe poter dare loro una mano”.