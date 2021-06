L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Lady Radio: “Continuare a puntare su Dragowski mi sembra una decisione corretta, e non è vero che non sa giocare coi piedi. Ad oggi ha fatto molto bene. Per me parare per la Fiorentina ed esserne tifoso è stata una grande responsabilità. Vlahovic? Magari un giorno avrà bisogno di qualcosa di diverso, spero che lo sia diventata la Fiorentina“.