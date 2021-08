Vlahovic a Roma ci sarà: Questione mercato rimandata alla prossima settimana

All’Olimpico ci sarà anche Dusan Vlahovic. Come rimarca La Gazzetta dello Sport, non c’è il tempo per perfezionare un trasferimento da 70-80 milioni e neppure per mettere la firma sull’allungamento del contratto.

Tutto è rimandato ai primi giorni della prossima settimana. La partita è aperta anche se Rocco Commisso ha ribadito anche ieri che ha intenzione di tenere almeno un altro anno il gioiello serbo. Ma ha anche aggiunto che pretende che il giocatore allunghi il contratto.

In pratica il presidente della Fiorentina è pronto a ripetere il percorso fatto con Federico Chiesa. Ma Vlahovic e soprattutto il suo manager Ristic accetteranno la linea proposta dal club viola?