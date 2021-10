Vlahovic: “Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Non facciamo calcoli, vogliamo qualificarci al Mondiale”

Nel post partita di Lussemburgo-Serbia ha parlato l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha segnato il gol decisivo per la vittoria della sua nazionale. Queste le sue parole: “È stata una partita difficile. L’avversario ci ha dato molti problemi, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e non abbiamo subito gol. In queste situazioni, quando l’avversario è praticamente alla pari con noi, è importante arrivare ai tre punti”.

E ancora: “La prossima partita è per noi la più importante perché ogni punto può essere cruciale per andare al Mondiale. Non sentivamo pressioni, ma eravamo consapevoli che dovevamo vincere. Non abbiamo niente da calcolare. La nostra ambizione è fare sei punti nelle prossime due partite e puntare al Mondiale. Faremo del nostro meglio”.