Dusan Vlahovic ha già segnato 30 gol in carriera in campionato e che rincorre gli altri due diabolici classe 2000, Haaland (45 reti) e Jadon Sancho (38). “Sono felice – ha dichiarato ieri Italiano – di avere calciatori che vanno forte sempre. Dusan è in una fase incredibile di crescita. Sta dimostrando una spiccata personalità e tiene tantissimo a questa maglia, basta vedere quando rincorre gli avversari o esulta. Deve continuare su questa strada, è così che si diventa grandi”.