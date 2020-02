Vlahovic: “Adoro Firenze, i tifosi e la Fiorentina, è tutto giusto per me e sarei felice di prolungare il mio contratto con i viola”

La Fiorentina ha intenzione di mettersi a sedere con Dusan Vlahovic e il suo procuratore per rinnovare il suo contratto, portando la scadenza dal 2023 al 2025. E in questo senso, il club viola sembra aver trovato terreno molto fertile sotto i suoi piedi: “Rocco Commisso è un presidente tutta passione. Mi ha conquistato lui e mi hanno conquistato anche sua moglie e suo figlio. Commisso si preoccupa di tutto. Ti fa sentire importante. Trasmette passione. Ed è un uomo ambizioso. Il mio contratto? Ho un accordo ancora lungo ma sarei molto felice di allungare il contratto con la Fiorentina. Adoro questa società, questa squadra, questi tifosi. A Firenze è tutto giusto per me”. Le dichiarazioni sono state rilasciate dal giocatore a La Gazzetta dello Sport.