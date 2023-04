Vlahovic al centro delle polemiche anche quando… Non è in campo! La sua Juventus viene sbattuta fuori dalla Coppa Italia, lui rimane impassibile

Vlahovic al centro delle critiche, anche quando non è in campo. L’ex attaccante della Fiorentina non era stato convocato da Allegri per un problema alla caviglia per la partita di Coppa Italia contro l’Inter e ha assistito alla semifinale persa dagli spalti.

Da lì ha seguito i suoi compagni e assistito alla sconfitta che è costata alla Juventus il posto nella finale di Roma. Il suo atteggiamento, però, non è sembrato dei più preoccupati o delusi, rimanendo per lo più impassibile. Sui social sono stati diversi i tifosi juventini a notare l’atteggiamento in tribuna di Vlahovic, piuttosto soft nonostante la delusione per il ko e l’eliminazione. Insomma, il serbo fa parlare di sé anche lontano dal campo.