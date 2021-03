Vlahovic, attenti agli agenti esterni: Ritorna l’ombra rossonera

Dusan Vlahovic si sta mettendo ampiamente in mostra con i suoi gol e le sue prestazioni con la Fiorentina e ora il club viola deve stare attento a diversi agenti esterni.

Tuttosport ritorna a parlare del serbo come un obiettivo del Milan per la prossima stagione, il big che serve in attacco, in ballottaggio con Belotti del Torino e Edouard del Celtic.

La qualificazione in Champions League potrebbe dare ai rossoneri lo sprint economico che serve per poter fare un certo tipo di offerte.

Naturalmente, se la Fiorentina rinnovasse il contratto al giocatore sarebbe ben più difficile per tutti poter pensare di strapparlo ai viola.