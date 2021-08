Vlahovic atteso alla sfida più grande, aspettando il rinnovo

In attesa di capire se ci sa fare anche con la penna, rinnovando un contratto che al momento scade nel 2023, Dusan Vlahovic, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, vuol ripartire dallo straordinario finale di stagione scorso. Quando la porta sembrava enorme e i portieri impotenti di fronte alle sue conclusioni.

Delle 21 reti in campionato, ben 12 arrivarono nelle ultime dodici di A. Semplice la media, complicato fermarlo. Confermarsi è sempre la parte più tosta, ma le premesse sono incoraggianti. Ed il gioco di Italiano aiuta più che complicare la vita di un attaccante. “In allenamento mi impressiona per fame, determinazione e voglia, oltre che per le qualità” ha ripetuto il tecnico ogni qual volta è stato interpellato sul serbo.