Vlahovic batte i pugni e urla al mondo la sua gioia, adesso il rinnovo

Non è stata una preparazione semplice quella della Fiorentina alla gara di ieri sera, tra l’assenza dei nazionali e l’arrivo in extremis dei sudamericani a Bergamo. Così i tre Nico Gonzalez, Pulgar e Quarta non sono partiti da titolari e solo il primo è sceso in campo per uno scampolo di partita. Assenza importanti in una serata perfetta. Ci pensa Vlahovic dal dischetto a trascinare la Fiorentina a Bergamo, contro un’Atalanta ormai consacrata. Il serbo c’è, è freddo, lucido. Esulta battendo i pugni contro le vetrate del Gewiss Stadium, davanti ai tifosi viola. Urla al mondo la sua felicità. Adesso però serve il rinnovo. Quando? “Ci stiamo lavorando ogni giorno”, parola di Barone. A scriverlo è la Repubblica.