“Vlahovic, Bernardeschi e Chiesa sono giocatori che non contano nulla nella storia della Fiorentina, perché contestarli e mollargli un vaffa? Per il serbo l’indifferenza che si riserva ai contratti notarili”

Un modo singolare per commentare le vicende riguardanti l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. E’ quello che sceglie Stefano Cappellini su La Repubblica (edizione di Firenze).

Cappellini scrive: “E’ difficile sconvolgersi per l’addio di Dusan Vlahovic, come già prima di lui per quelli di Federico Bernardeschi o di Federico Chiesa. Con tutto il rispetto, sono giocatori che non contano nulla o quasi nella storia della Fiorentina. Dunque perché contestarli? A che serve mollargli un vaffa, come hanno fatto alcuni tifosi dalle tribune del Penzo a Venezia, a parte farli giocare condizionati e peggiorare la nostra classifica?”.

E ancora: “A Vlahovic possiamo solo chiedere di fare fino in fondo la sua parte, e sarebbe già tanto, perché c’è il caso che il suo contributo…e trattare queste situazioni con l’indifferenza che si riserva ai contratti notarili: prima di separarsi, si pretende tutto il dovuto e poi ognuno per la sua strada”.