Vlahovic come Chiesa, ma allora la questione fu gestita diversamente. Eppure anche il suo futuro era già scritto…

In mezzo alla bufera scatenata dalle dichiarazioni di Commisso a proposito di Vlahovic, di sicuro c’è solo il fatto che il serbo voglia andarsene e che il presidente sia pienamente giustificato nella sua amarezza. Nessun discorso, per quanto valido, potrà impedire ai tifosi della Fiorentina di scagliarsi contro l’attaccante e di riempirlo di fischi quando scenderà in campo. Scene già viste a Firenze, anche con giocatori che avevano dimostrato ben più di Vlahovic. Uno dei casi più recenti, ad esempio, è quello di Neto che da separato in casa si ritrovò a sostituire l’infortunato Tatarusanu. Il brasiliano si dimostrò professionista trascinando la squadra soprattutto in Europa League, con quel rigore parato a Ljajic che si rivelò decisivo per il passaggio del turno.

E il caso di Vlahovic, potenzialmente, potrebbe somigliare a quello del portiere brasiliano. Perché tutti gli indizi, in primis la mancanza di un’alternativa degna, portano a pensare che il serbo continuerà a guidare l’attacco viola in questa stagione. Lo ha fatto capire anche Italiano, mentre implorava quella serenità che di fatto è diventata utopia dopo l’uscita di Commisso. Ma allo stato attuale delle cose la vicenda richiama un’altra situazione del recente passato, nella quale per l’appunto era coinvolta la nuova proprietà. Protagonisti Commisso e Chiesa, trama: tenere a tutti i costi il giocatore almeno per un anno. Con una differenza, però, rispetto ad oggi: benché fosse palese che sarebbe andato via, Chiesa fu lasciato in pace durante l’intera stagione. E l’attuale attaccante bianconero la giocò a buonissimi livelli, pur senza splendere per via di una squadra non straordinaria intorno a lui.

Viene da chiedersi dunque perché non si è scelto di seguire la stessa linea, perché con Vlahovic si è sentita la necessità di far esplodere la bomba. Soprattutto, perché farlo così presto e senza il barlume di un’alternativa. Ecco, forse è solo questo il punto che divide Firenze. Nessuno è in disaccordo con Commisso, tutti noi comprendiamo la sua amarezza e la sua rabbia. Però forse si sarebbe potuto aspettare un altro po’, tergiversando, parlando solo di calcio per una volta che le cose stavano andando bene. I fischi, senz’altro giustificabili, che da ora in avanti colpiranno Vlahovic raggiungeranno inevitabilmente tutta la squadra. E sarà proprio qui che la Fiorentina dovrà essere forte, che quel gruppo tanto coeso forgiato da Italiano dovrà stringersi ancora di più. Perché se non ci riuscisse, dovessero risentirne le prestazioni e i risultati, forse qualcuno si mangerebbe le mani.