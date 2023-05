Vlahovic con la complicità di Chiesa castiga a domicilio l’Atalanta e la Juventus agguanta il secondo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 la Juventus vince in casa dell’Atalanta 1-0. Dopo un primo tempo in cui per larga parte hanno meritato i padroni di casa, colpendo anche un palo con Scalvini, i bianconeri sbloccano la gara al 56′ con Iling Junior. Poi in pieno recupero l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, subentrato nella ripresa, su contropiede avviato dall’altro ex viola Federico Chiesa conclude con un tiro di precisione sotto la traversa realizzando il definitivo 2-0.

La squadra di Allegri scavalca così la Lazio e va al secondo posto, mentre i nerazzurri di Gasperini restano a quota 58 ancora in lotta Champions League.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 80, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Sassuolo 43, Udinese 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 24, Sampdoria 17.