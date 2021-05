Vlahovic con la sua doppietta entra nella storia della Fiorentina e anche della Serie A: eguagliato anche il record di Altafini

Al “Franchi” contro la Lazio è stata la notte della Fiorentina, e i riflettori se è presi il solito Vlahovic. Come precisa La Nazione infatti il giocatore viola è entrato con la sua doppietta personale nella storia della Fiorentina. Prima di lui solo tre attaccanti stranieri avevano segnato 20 gol in una stagione, ed erano stati Hamrin, Petrone e Batistuta. L’unico ventunenne invece in grado di segnare così tanto in Serie A è stato invece Josè Altafini nel campionato 1958/59. Vlahovic ha stupito per forza, determinazione, modestia ma anche per la testa, che usata insieme ai piedi, è stratosferica. Ha di fatto rifilato un calcione all’incubo della Serie B, regalandosi la serata perfetta affondando la Lazio. Ma tutta la squadra di Iachini ha dimostrato personalità e cinismo contro uno degli avversari più in salute della stagione come la squadra biancoceleste.