Vlahovic è già tornato, ma anche un altro ex scalpita per una maglia da titolare contro la Fiorentina

Juventus-Fiorentina è anche una sfida di ex. Uno dei due bianconeri dal passato in viola è già rientrato e ha dato un segnale forte nell’ultima partita giocata: Dusan Vlahovic, con la doppietta alla Salernitana, ha risposto presente. Ma attenzione, anche, al numero 7 bianconero.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, nell’allenamento di ieri Federico Chiesa è stato protagonista con ottimi colpi, segnali di ripresa in evidente ascesa. L’ex numero 25 della Fiorentina scalpita per una maglia da titolare: dopo aver giocato mezz’ora a Salerno, ora Allegri lo valuta per farlo partire dal primo minuto. Al fianco dell’altro grande ex.