Vlahovic e Gonzalez, i gemelli del gol. E il primo sale nella classifica dei migliori marcatori europei

Una gara vinta con due bei gol, di Nicolas Gonzalez prima e di Dusan Vlahovic poi. Sono loro due a decidere la prima gara al Franchi del nuovo campionato: i nuovi gemelli del gol della Fiorentina 2-1 al Torino che tira soltanto una volta in porta. Grandi applausi e sorrisi per una squadra viola ben schierata in campo da Italiano che arrivano dal presidente Rocco Commisso e dai tifosi presenti che hanno intonato cori dedicati agli autori dei gol come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Dusan Vlahovic è stato poi grandissimo protagonista della gara con giocate, sponde, recuperi e il gol che lo lancia nell’olimpo dei marcatori europei con almeno 18 gol segnati nell’anno solare con gente come Messi e Lewandowski. Un traguardo non da poco per lui e per Firenze che finalmente torna a sorridere per la sua squadra.