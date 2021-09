Vlahovic e il rinnovo: Commisso dopo l’Inter tornerà negli USA, ma ancora il nuovo contratto…

Un’altra settimana a parlare del suo futuro. Un’altra settimana senza novità. Dusan Vlahovic è felice di giocare nella Fiorentina ma, almeno per il momento, non ha accettato i quattro milioni netti proposti dalla società viola per allungare di altri tre anni il suo contratto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tormentone che accompagna le scelte future del gioiello serbo mette in ombra la splendida marcia della squadra di Italiano.

Ma il futuro di Vlahovic è un passaggio troppo importante. Per il presente e per il futuro. La speranza della Fiorentina è che la sospirata firma arrivi dopo il doppio turno di campionato con Genoa e Inter. Il presidente Commisso resterò in Italia fino alla sosta per l’impegno della Nazionale. Poi, tornerà a Natale.