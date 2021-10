Vlahovic (e il suo agente) vorrebbero rimanere alla Fiorentina fino a fine stagione. No alla cessione invernale, poi in pole c’è la Juventus

Dusan Vlahovic via subito a gennaio o a fine stagione? La domanda (attualmente senza risposta) è tra quelle che i tifosi della Fiorentina si pongono dopo la notizia del mancato rinnovo annunciata da Commisso. Il giornalista sportivo Nicolò Schira a riguardo a twittato sul proprio profilo:

“Contrariamente alle voci degli ultimi giorni Dusan Vlahovic e il suo agente Ristic non sono propensi a un trasferimento a gennaio. Idea è di restare alla Fiorentina fino a giugno, disputando una grande stagione. In estate l’addio: Juventus – come anticipato lunedì – in prima fila”