Vlahovic e la Juventus come prima scelta? Alla Continassa, pronti a sacrificare un “golden boy” e non solo…

Vlahovic e un prezzo di partenza di 75 milioni. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, questa la valutazione della clausola rescissoria che le parti avevano concordato quando ancora stava in piedi la trattativa per il rinnovo.

Ma c’è pure la volontà di vendere Vlahovic al miglior offerente, in caso di asta ecco che i club di Premier (vedi City, Liverpool e Tottenham) potrebbero consolidare una posizione di vantaggio anche su chi si è già mosso per tempo, vale a dire Atletico Madrid e Juventus. Proprio la società bianconera ha messo Vlahovic in cima alla lista dei desideri fin dall’arrivo di Max Allegri.

Giocatore irraggiungibile la scorsa estate, ma dalla Continassa han continuato a lavorare in vista della prossima stagione. Iscriversi alla corsa per gennaio non è semplice. Se necessario la Juve sarebbe pronta a sacrificare anche Dejan Kulusevski pur di fargli posto (la stessa Fiorentina un pensierino lo starebbe facendo), andando oltre le cessioni di quei giocatori da tempo in vendita, senza dimenticare il diritto di riscatto di Alvaro Morata per il momento messo in stand-by. Le richieste di un ingaggio da 6 milioni netti con ricca commissione agli agenti spaventano molto meno.

E c’è chi giura che Vlahovic sarebbe pronto a mettere la Juve come propria prima scelta o comunque alla pari delle principali pretendenti.