“Vlahovic è mezza Fiorentina, ma a giugno se ne andrà. Alla vittoria di Bergamo va fatta un po’ di tara, vi spiego perché”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Andrea De Caro, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Contro l’Atalanta è stata una bella partita. Credo che il risultato della squadra di Italiano vadano considerati facendo un po’ di tara, considerando quello che non è stata la Dea nel primo tempo e quello che non ha continuato a fare la Fiorentina. Il secondo di tempo non deve allarmare i tifosi viola, anche perché ad oggi l’Atalanta è ancora per tanti motivi più forte della Viola“.

Continua così De Caro: “Squadra compatta, che gioca con coraggio e con un attaccante fenomenale: non esagero quando dico che oggi Vlahovic è mezza Fiorentina. Se la società ha deciso di tenero a tutti i costi, è perché sapeva che il rendimento in campionato dipenderà molto da lui. E’ fortissimo individualmente, ma allo stesso tempo è perfettamente inserito nella squadra e la aiuta molto in fase di possesso. Ha capito – probabilmente perché ben consigliato – perché un altro anno a Firenze poteva essere decisivo per la sua carriera, anche se credo che a giugno se ne andrà. Italiano in questo momento è meglio di Gattuso perché è contento di essere alla Fiorentina, mentre Ringhio probabilmente non lo sarebbe stato”.