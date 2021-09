Terza gara di questa pausa Nazionali per la Serbia, che alle 20,45 sarà in campo in Irlanda per continuare a inseguire il Portogallo e raggiungerlo in vetta alla classifica del girone. Il ct Stojkovic ha scelto anche due calciatori viola per giocare dal primo minuto: si tratta di Milenkovic e Vlahovic, che farà coppia davanti con Mitrovic. Panchina invece per Nastasic e Terzic: già da domani invece i quattro si metteranno sulla strada per Firenze per riunirsi al gruppo di Italiano.