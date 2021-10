Vlahovic e quei tre precedenti “diversi” che hanno permesso alla Fiorentina di monetizzare

Sono passati tre giorni dall’annuncio di Rocco Commisso: Vlahovic non rinnova. C’era da aspettarselo? Sì, tutto sommato sì, ma non così presto, e soprattutto non per bocca del presidente. Che già aveva effettuato una mossa molto decisa invocando una risposta da parte del procuratore e dichiarando l’eccezionalità dell’offerta viola.

La mossa successiva, come scrive Calciomercato.com, in teoria, sarebbe spettata al lato giocatore, l’agente o magari Vlahovic stesso, in modo tale da mettere un punto alla faccenda, e, anche ammettendo di voler lasciare Firenze, farlo di persona, con chiarezza nei confronti di chi il 19 luglio era stato illuso da quelle quattro parole pronunciate forse per cavarsi d’impaccio: “Quando mi offrono, firmo”. E già che ci siamo, con un rinnovo che permetta alla Fiorentina di monetizzare, come fatto con Savic, Alonso e Cuadrado.