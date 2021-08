Vlahovic e quel legame indissolubile con Firenze e la Fiorentina. Commisso vuole il suo prolungamento di contratto nei prossimi giorni

La Gazzetta dello Sport di oggi evidenzia come Dusan Vlahovic abbia festeggiato il gol messo a segno contro il Torino insieme ai dodicimila tifosi presenti al Franchi godendosi il calore del pubblico ritrovato e confermando il legame forte che lo lega a Firenze e alla Fiorentina.

Il presidente Rocco Commisso dal canto suo si augura di strappargli nei prossimi giorni l’allungamento del contratto. In ogni caso ogni possibile avvicinamento della Juventus che è in cerca di un nuovo attaccante dopo l’addio di Ronaldo non rappresenta più un pericolo. La scelta è da parte della dirigenza è stata fatta, l’accordo per la permanenza è sigillato.

Dusan resta a Firenze, ed è anche grazie a lui se la Fiorentina con questa vittoria contro i granata ha rimesso temporaneamente a posto la sua classifica.