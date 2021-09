Vlahovic e quell’incredibile statistica legata al 2021…

Quest’anno Dusan Vlahovic ha cambiato il modo di stare in campo, con molto lavoro tra le linee che diminuisce per adesso il numero delle occasioni, e anche quando riesce a liberarsi non arrivano suggerimenti eccellenti.

Come sottolinea La Nazione, titolare inamovibile per mancanza di concorrenza seria, il ragazzo serbo sta rinunciando a 3 milioni di stipendio offerti dalla Fiorentina fin da subito, ma questo non incide sul suo atteggiamento e sulle sue parole. A dire il vero, anche nella scorsa stagione, splendida, ha attraversato periodi di digiuno: tre gare dall’Udinese al Benevento (quando arrivò poi una tripletta) e nelle ultime tre di campionato, dal Cagliari al Crotone. A parte queste due eccezioni, Vlahovic dal dicembre dello scorso anno non era mai stato due partite senza gol.