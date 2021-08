“Vlahovic è sempre piaciuto alla Roma ma non era comprabile a rate, come fatto per Abraham. Commisso avrebbe voluto subito i soldi”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Roberto Baldisserri ha parlato di Vlahovic e di quanto fosse nei pensieri della Roma fino a poco tempo fa: “Vlahovic è sempre piaciuto alla Roma, fin dagli inizi, però per il club giallorosso la liquidità è scarsa. Abraham è stato pagato circa 40 milioni ma divisi in 5 annualità, è come pagarne 8 all’anno. Non sono 40 milioni secchi mentre per Vlahovic una proposta del genere non era proponibile: quei 50-60 vanno dati subito”.